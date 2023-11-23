Швеция надеется на скорейшее присоединение к НАТО — министр обороны
17:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция надеется на то, что уже в ближайшем времени станет членом НАТО. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции после встречи с коллегами из северных и балтийских стран.
«У нас есть ощущение необходимости в вопросе присоединения к альянсу как можно скорее, — сказал он. — Мы надеемся, что это произойдет очень скоро».
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