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НОВОСТИ

Украинские власти опасаются, что в страну уже никогда не вернутся те, кто ее покинули — FT

17:12 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские чиновники опасаются, что страна могла навсегда лишиться тех граждан, которые покинули ее после начала специальной военной операции ВС РФ. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Корреспондент издания сообщает, что об этом в беседе с ним заявили мэр Харькова Игорь Терехов, а также заместитель главы правительства — министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Как пишет издание, не приводя точных цитат своих собеседников, оба «выразили опасения по поводу того, что Украина навсегда лишится части населения» из-за сохраняющейся неопределенности в стране и сравнительно более благоприятных условий жизни в принимающих странах.

Население Украины неуклонно сокращается с 1990-х годов. По оценкам Института демографии, в стране проживают от 28 до 34 млн человек. При этом точные данные о числе выехавших из страны в течение последнего года отсутствуют. Согласно опубликованным 4 июля Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев данным, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины.

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