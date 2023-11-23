Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал-полковник Андрей Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в опубликованном сообщении секретариата организации.

«23 ноября 2023 года в Минске состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. <…> В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич», — указывается в сообщении.

Сердюков родился 4 марта 1962 года в поселке Углегорский Тацинского района Ростовской области. В 2016–2022 гг. командовал Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. После этого возглавлял группировку войск ВС РФ в Сирии.

7 января 2022 года был назначен руководителем Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ в Казахстане.