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Поддержание отношений с РФ важно для Великобритании как никогда — посол в Москве

18:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержание отношений с правительством и народом России важно для Великобритании как никогда, решения Москвы имеют значение для всего мира. Об этом заявил новый посол Великобритании в Москве Найджел Кейси в своем первом обращении к россиянам. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале посольства.

«Поддержание отношений с российским правительством и российским народом по-прежнему важно для Великобритании. Возможно, сейчас это важнее когда-либо. Решение, принимаемые Россией имеют значение не только для Великобритании, но и для всего мира „, — указал дипломат.

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