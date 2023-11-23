Мира Израиля с арабами не будет без уничтожения ХАМАС - Нетаньяху
19:20 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль продолжает свою военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа и считает, что мир с палестинцами и арабскими странами не наступит без уничтожения этой организации. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
«Мы продолжим добиваться целей войны и уничтожать ХАМАС, потому что ХАМАС будет делать то же самое вновь и вновь. Это секта, провозгласившая своей целью геноцид. Не будет никакой надежды на мир между Израилем и палестинцами, между Израилем и арабскими странами, если мы не уничтожим это движение убийц, которое угрожает будущему всех нас», — заявил Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы правительства.
Израильский премьер в очередной раз выразил мнение, что его страна ведет «широкомасштабную войну цивилизации против варварства», и вновь призвал весь мир объединиться для победы над ХАМАС, подобно тому, как мировое сообщество объединялось против нацистской Германии и террористов из «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация) и «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация).
Он напомнил о том, что события 7 октября стали беспрецедентной в истории Израиля трагедией, а о сторонниках ХАМАС, убивших и похитивших множество израильтян, в том числе младенцев, он при этом заявил, что это «не люди, а чудовища». «Эти чудовища должны исчезнуть, и они исчезнут. Мы продолжим войну до тех пор, пока не достигнем этой цели и не гарантируем другое будущее для Газы и для нас», — указал премьер.
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