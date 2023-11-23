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ЕС и НАТО за шесть лет не смогли создать систему «военного Шенгена» в Европе — Рейтер

20:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и НАТО за шесть лет не смогли создать систему так называемого военного Шенгена в Европе, которая установила бы единые нормы перевозки военных грузов во всех странах Европы. Отсутствие реального прогресса в реализации этого проекта констатировал глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк в интервью агентству Рейтер.

Такая система позволила бы быстро и без бюрократических проволочек перебрасывать войска и тяжелую технику по территории стран ЕС, главным образом от портов на Атлантическом побережье, куда могу прибывать подкрепления из США и Канады, на восток, к границам России и Белоруссии. НАТО предупреждает свои страны-члены, что слишком много ограничений препятствуют передвижениям войск по странам Европы и это проблема. Она может вызвать серьезные задержки, если возникнет конфликт с Россией, отмечает агентство.

Зольфранк заявил, что хотел бы видеть «военный Шенген» — пространство свободного перемещения военных грузов по Европе, наподобие политической Шенгенской зоны, которая обеспечивает свободное перемещение по большей части Евросоюза. «У нас нет времени. То, что мы не сделаем в мирное время, не удастся исправить в случае кризиса или войны, — цитирует Зольфранка агентство. — Мы должны опережать события. Мы должны подготовить театр военных действий до того, как 5-я статья [Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективной обороне стран НАТО] может быть введена в действие».

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