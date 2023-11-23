Мурманская область откроет три ПВР для скопившихся на границе с Финляндией иностранцев
20:40 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три пункта временного размещения (ПВР) для иностранных беженцев, скопившихся на границе России и Финляндии в связи с закрытием финских пограничных пунктов, будут организованы в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области. Об этом говорится в проекте постановления губернатора, опубликованном на портале «Открытый электронный регион».
«В связи с массовым прибытием в Мурманскую область иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для пересечения государственной границы РФ <…>, в условиях <…> устойчивых отрицательных температур, что может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, постановляю главам муниципальных образований в Кандалакшском и Кольском районах, а также в городском округе город-герой Мурманск обеспечить организацию и функционирование пунктов временного пребывания», — говорится в документе. Адреса пунктов не уточняются.
«Естественно, беженцев мы не можем оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Все меры были приняты для их безопасности и здоровья», — сказал глава Мурманской области Андрей Чибис в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Очередь около 300 человек скопилась на российско-финской границе около пункта пропуска «Салла» в Мурманской области. Чибис назвал меры властей Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией «недружественными и провокационными», а саму ситуацию «гуманитарным кризисом». Глава приграничного региона также заявил о введении в Заполярье режима повышенной готовности и дополнительных мер безопасности, в частности, организации дополнительных контрольно-пропускных пунктов в регионе для выявления нелегальных мигрантов.
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