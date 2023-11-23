Операция Израиля в Газе займет еще минимум 2 месяца, пауза будет краткой — министр

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, оговоренная в соглашении по освобождению части удерживаемых в анклаве заложников, будет короткой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии — спецподразделения израильских ВМС.

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий», — заявил министр, слова которого приводит портал Ynet.