Операция Израиля в Газе займет еще минимум 2 месяца, пауза будет краткой — министр
22:00 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, оговоренная в соглашении по освобождению части удерживаемых в анклаве заложников, будет короткой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии — спецподразделения израильских ВМС.
«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий», — заявил министр, слова которого приводит портал Ynet.
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