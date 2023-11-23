0
0
127
НОВОСТИ

Израиль заплатит за своих военных «иную цену», чем за гражданских — «Исламский джихад»

22:40 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль будет вынужден заплатить за освобождение своих военнослужащих, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, «иную цену», чем за освобождение гражданских лиц. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera член руководства организации Али Абу Шахин.

«Захваченные силами [палестинского] сопротивления [и находящиеся в Газе] солдаты оккупационных сил — это другой вопрос. У них будет иная цена», — отметил он.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 23.11.2023
Операция Израиля в Газе займет еще минимум 2 месяца, пауза будет краткой — министр
0
184
21:20 23.11.2023
В России отмечается устойчивый рост числа многодетных — Минтруд
0
225
20:55 23.11.2023
Объявлены лауреаты первой Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта»
0
237
20:40 23.11.2023
Мурманская область откроет три ПВР для скопившихся на границе с Финляндией иностранцев
0
250
20:00 23.11.2023
ЕС и НАТО за шесть лет не смогли создать систему «военного Шенгена» в Европе — Рейтер
0
289
19:54 23.11.2023
Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиасистем
0
301
19:20 23.11.2023
Мира Израиля с арабами не будет без уничтожения ХАМАС - Нетаньяху
0
312
18:50 23.11.2023
Теперь в СберСтраховании можно получить направление на ремонт по каско за 1 минуту
0
327
18:40 23.11.2023
Надо быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО — Медведев
0
343
18:00 23.11.2023
Поддержание отношений с РФ важно для Великобритании как никогда — посол в Москве
0
409

Возврат к списку