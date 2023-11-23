Израиль заплатит за своих военных «иную цену», чем за гражданских — «Исламский джихад»
22:40 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль будет вынужден заплатить за освобождение своих военнослужащих, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, «иную цену», чем за освобождение гражданских лиц. Об этом заявил катарскому телеканалу Al Jazeera член руководства организации Али Абу Шахин.
«Захваченные силами [палестинского] сопротивления [и находящиеся в Газе] солдаты оккупационных сил — это другой вопрос. У них будет иная цена», — отметил он.
22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет.
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