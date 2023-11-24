Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 — над Волгоградской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ночью 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 — над Волгоградской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и 3 — над территорией Волгоградской области», — сообщили в ведомстве.