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Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 — над Волгоградской областью

09:00 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ночью 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 — над Волгоградской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и 3 — над территорией Волгоградской области», — сообщили в ведомстве.

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