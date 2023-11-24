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НОВОСТИ

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу — ТВ

09:20 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренности о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Об этом информировал телеканал Al Hadath.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск). В прямом эфире телеканал транслирует кадры административного центра сектора — города Газа, в котором пока сохраняется спокойная обстановка.

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