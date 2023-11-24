0
0
137
НОВОСТИ

Китай готов разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям рынка РФ — посол

09:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай намерен разрабатывать модели автомобилей, которые отвечают потребностям российского рынка. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме.

«Китай готов <…> постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям российского рынка, обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран», — цитирует Чжан Ханьхуэя агентство Синьхуа.

По его словам, Китай будет способствовать тому, чтобы предприятия КНР поддерживали хороший имидж собственных автомобильных брендов.

Он также выразил надежду, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит китайским компаниям производство, продажу и работу в России.

По данным китайской таможни, с января по октябрь Китай экспортировал в Россию легковых пассажирских автомобилей на 9,4 млрд долларов. Для КНР Россия — крупнейший автомобильный рынок. Второй крупнейший рынок для Китая — Бельгия (5,2 млрд долларов с января по октябрь), третий — Великобритания (4,8 млрд долларов).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 24.11.2023
В Крыму задержан россиянин, отправлявший на Украину компоненты военной авиатехники — ФСБ
0
23
10:20 24.11.2023
Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области
0
58
10:05 24.11.2023
Глава политбюро ХАМАС назвал перемирие в Газе политической победой
0
84
10:00 24.11.2023
Румыния не готова выполнить решение ЕСПЧ о правовом статусе однополых пар — премьер
0
101
09:20 24.11.2023
Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу — ТВ
0
159
09:05 24.11.2023
В центре Дублина начались протесты после нападения неизвестного на детей
0
189
09:00 24.11.2023
Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 — над Волгоградской областью
0
182
22:40 23.11.2023
Израиль заплатит за своих военных «иную цену», чем за гражданских — «Исламский джихад»
0
678
22:00 23.11.2023
Операция Израиля в Газе займет еще минимум 2 месяца, пауза будет краткой — министр
0
610
21:20 23.11.2023
В России отмечается устойчивый рост числа многодетных — Минтруд
0
656

Возврат к списку