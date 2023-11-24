Китай готов разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям рынка РФ — посол
09:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай намерен разрабатывать модели автомобилей, которые отвечают потребностям российского рынка. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме.
«Китай готов <…> постоянно разрабатывать модели, отвечающие потребностям российского рынка, обеспечивать первоклассное качество, предоставлять высококачественные услуги, а также способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран», — цитирует Чжан Ханьхуэя агентство Синьхуа.
По его словам, Китай будет способствовать тому, чтобы предприятия КНР поддерживали хороший имидж собственных автомобильных брендов.
Он также выразил надежду, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит китайским компаниям производство, продажу и работу в России.
По данным китайской таможни, с января по октябрь Китай экспортировал в Россию легковых пассажирских автомобилей на 9,4 млрд долларов. Для КНР Россия — крупнейший автомобильный рынок. Второй крупнейший рынок для Китая — Бельгия (5,2 млрд долларов с января по октябрь), третий — Великобритания (4,8 млрд долларов).
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