Румыния не готова выполнить решение ЕСПЧ о правовом статусе однополых пар — премьер

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румыния не готова выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о правовом статусе однополых пар. Это заявил в интервью радио Europa FM премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

«Румынское общество не готово к решению в этот момент <…>, — сказал он. — Это не один из моих приоритетов, я не думаю, что Румыния готова в этот момент. Я не темный человек, это существует, у меня нет никакой предвзятости, у меня есть друзья, которые имеют отношения с другим мужчиной, у меня нет проблем, я говорю сейчас с точки зрения премьер-министра».

В мае этого года ЕСПЧ предложил Румынии принять закон, признающий однополые браки. Это решение было принято после того, как румынская ассоциация ACCEPT («Акчепт») по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также ряд частных лиц подала в ЕСПЧ жалобу, в которой указывалось на нарушение румынским государством статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающей право на уважение частной и семейной жизни, отмечает портал hotnews.ro. Румыния должна представить ответ на содержащиеся в решении ЕСПЧ предложения до 25 марта 2024 года.