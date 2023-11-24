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Глава политбюро ХАМАС назвал перемирие в Газе политической победой

10:05 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания на встрече в Дохе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном назвал введение в секторе Газа режима прекращения огня политической победой. Слова Хании приводит агентство ISNA.

«Прекращение огня — это политическая победа, которая была достигнута в результате успеха сил сопротивления на земле. Наш враг убивал женщин, детей и других мирных граждан и разрушал их дома, однако так и не смог достичь своих целей», — подчеркнул он.

Абдоллахиян согласился с такой оценкой результативности армии еврейского государства. «Израиль говорил, что целью нападения на сектор Газа является уничтожение ХАМАС, однако спустя более чем месяц агрессивных военных действий Израиль и США так и не смогли добиться успеха и вынуждены были пойти на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении своих заложников», — приводит агентство слова главы МИД.

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