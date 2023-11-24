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НОВОСТИ

Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области

10:20 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктурный объект получил повреждения в Харьковской области, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он в своем телеграм-канале.

Синегубов уточнил, что объект расположен в селе Александровка в Богодуховском районе на северо-западе области. Другой информации об объекте не приводится.

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