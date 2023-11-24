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В Крыму задержан россиянин, отправлявший на Украину компоненты военной авиатехники — ФСБ

10:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного украинскими спецслужбами россиянина, переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В городе Феодосия по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — сообщили в ЦОС.

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