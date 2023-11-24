Все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира с РФ — Bloomberg

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше украинцев поддерживают идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки для заключения мира с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не думает о стратегии на мирных переговорах. Однако Bloomberg обращает внимание на то, что, согласно результатам опросов общественного мнения, растет число тех, кто «приходит к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», хотя они все еще составляют меньшинство в украинском обществе.

Как заявил агентству один из ближайших помощников Зеленского, Украина разочарована тем, что некоторые союзники недооценили прочность российских оборонительных линий, что затормозило контрнаступление. По его словам, ожидания были слишком высоки.