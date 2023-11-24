Киев начинает добровольную эвакуацию водителей с польско-украинской границы
11:05 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины собирают данные для эвакуации водителей, застрявших из-за блокады на польско-украинской границе. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
«У нас кончилось время на обсуждение компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Будем вывозить всех, кто изъявит желание», — написал Деркач на свой странице в соцсети, опубликовав форму заявки.
По словам чиновника, водителям предлагают согласиться на эвакуацию на Украину без транспортного средства.
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