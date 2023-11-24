Депутат Ткачев предложил Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением внести изменения в Семейный кодекс и уравнять понятия «брак» и «семейный союз». Копия обращения депутата есть в распоряжении ТАСС.

«Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить юридическую равнозначность терминов „брак“ и „семейный союз“. Таким образом, у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины», — отмечается в документе. В случае поддержки инициативы депутат просит Котякова поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать.

Как указывает Ткачев, Семейный кодекс сегодня устанавливает, что добровольный союз мужчины и женщины может быть юридически оформлен только с помощью регистрации брака. «Однако ряд граждан негативно воспринимают понятие „брак“, поскольку в современном русском языке слово „брак“ также используется в значении „несоответствие стандартам, дефект“, — подчеркивает депутат. Так, отмечает он, по мнению ряда граждан, словосочетание „семейный союз“ „лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины и имеет однозначную положительную коннотацию“.

По мнению Ткачева, законодательное приравнивание понятий «брака» и «семейного союза» станет «значимым символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей». Кроме того, отмечает депутат, при законодательном приравнивании понятий «брак» и «семейный союз» в Семейном кодексе РФ не будет необходимости менять другие законодательные акты. «Поскольку для нотариусов, судов, органов власти „свидетельства о заключении брака“ и „свидетельства о заключении семейного союза“ будут иметь одинаковую юридическую силу», — указывается в документе.