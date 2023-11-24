ЕС попытается договориться с Орбаном не блокировать помощь Киеву на саммите — Politico

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель совершит в понедельник внеплановый визит в Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Европейского совета.

Как пишет европейское издание американской газеты Politico, Мишель попытается «заключить сделку с Виктором Орбаном», чтобы Будапешт не блокировал на саммите ЕС 14–15 декабря решение о создании фонда помощи Украине на 50 млрд евро, которые должны быть направлены Киеву в течение 4 ближайших лет. Такое финансирование потребует от стран сообщества внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза.

Politico подчеркивает, что поездка состоится через несколько дней после того, как стало известно, что Орбан направил Мишелю письмо, в котором «угрожал пустить под откос всю политику ЕС в отношении Украины, объявив, что никакие решения о будущей помощи Киеву невозможны, если лидеры не проведут стратегической дискуссии по их дальнейшему подходу к Киеву».