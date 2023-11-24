0
0
12
НОВОСТИ

ЕС попытается договориться с Орбаном не блокировать помощь Киеву на саммите — Politico

12:05 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель совершит в понедельник внеплановый визит в Венгрию для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Европейского совета.

Как пишет европейское издание американской газеты Politico, Мишель попытается «заключить сделку с Виктором Орбаном», чтобы Будапешт не блокировал на саммите ЕС 14–15 декабря решение о создании фонда помощи Украине на 50 млрд евро, которые должны быть направлены Киеву в течение 4 ближайших лет. Такое финансирование потребует от стран сообщества внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза.

Politico подчеркивает, что поездка состоится через несколько дней после того, как стало известно, что Орбан направил Мишелю письмо, в котором «угрожал пустить под откос всю политику ЕС в отношении Украины, объявив, что никакие решения о будущей помощи Киеву невозможны, если лидеры не проведут стратегической дискуссии по их дальнейшему подходу к Киеву».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 24.11.2023
Депутат Ткачев предложил Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»
0
101
11:20 24.11.2023
Премьер Японии переехал в гостиницу по соображениям безопасности
0
134
11:05 24.11.2023
Киев начинает добровольную эвакуацию водителей с польско-украинской границы
0
149
11:00 24.11.2023
Все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира с РФ — Bloomberg
0
156
10:32 24.11.2023
В Крыму задержан россиянин, отправлявший на Украину компоненты военной авиатехники — ФСБ
0
198
10:20 24.11.2023
Объект инфраструктуры поврежден в Харьковской области
0
212
10:05 24.11.2023
Глава политбюро ХАМАС назвал перемирие в Газе политической победой
0
218
10:00 24.11.2023
Румыния не готова выполнить решение ЕСПЧ о правовом статусе однополых пар — премьер
0
226
09:32 24.11.2023
Китай готов разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям рынка РФ — посол
0
253
09:20 24.11.2023
Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу — ТВ
0
254

Возврат к списку