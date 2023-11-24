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НОВОСТИ

ЮАР направит в Международный суд просьбу объявить Израиль государством апартеида

12:20 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южно-Африканская Республика обратится в Международный суд ООН с требованием признать Израиль государством апартеида. Об этом сообщает южноафриканский портал News24 со ссылкой на главу МИД страны Наледи Пандор.

Она заявила, что ЮАР и Палестина «работают над формулированием практических стратегий для представления дела палестинцев в Международном уголовном суде [МУС] и Международном суде <…>, чтобы объявить Израиль государством апартеида». Такой ответ Пандор дала на вопрос представителя оппозиционной партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Вуяни Памбо о действиях Претории для выражения солидарности с Палестиной.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал МУС начать расследование военных преступлений, совершенных в ходе палестино-израильского конфликта.

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