США и их союзники будут продолжать политику сдерживания Китая в АТР — начштаба ВМС
12:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и их союзники будут продолжать придерживаться политики сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила начальник штаба американских Военно-морских сил (ВМС) адмирал Лиза Франкетти.
«Действуя вместе, продолжая увеличивать оперативную совместимость наших сил с помощью учений, [совместного] обучения и планирования, Соединенные Штаты и все их союзники и партнеры будут продолжать сдерживать Китай и других потенциальных противников по всему миру», — приводит ее слова агентство Bloomberg. При этом ситуация в АТР «остается главным приоритетом США».
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