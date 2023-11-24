США и их союзники будут продолжать политику сдерживания Китая в АТР — начштаба ВМС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники будут продолжать придерживаться политики сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила начальник штаба американских Военно-морских сил (ВМС) адмирал Лиза Франкетти.

«Действуя вместе, продолжая увеличивать оперативную совместимость наших сил с помощью учений, [совместного] обучения и планирования, Соединенные Штаты и все их союзники и партнеры будут продолжать сдерживать Китай и других потенциальных противников по всему миру», — приводит ее слова агентство Bloomberg. При этом ситуация в АТР «остается главным приоритетом США».