Глава СФР заявил, что сроки получения соцуслуг будут сокращаться

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки получения россиянами социальных услуг будут сокращаться, как и требования для их получения. Об этом заявил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

«Однозначная тенденция — что мы постоянно сокращаем сроки оказания госуслуг. В любой сфере, начиная от детских пособий и заканчивая пенсией», — сказал Чирков на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ в Совете Федерации. «Мы реализовали интересный проект — пенсия в автоматическом режиме. Когда пенсия может быть назначена человеку в режиме онлайн. Такого не было никогда раньше. <…> Поэтому, думаю, сроки будут с каждым годом сокращаться», — добавил председатель СФР.

Он также отметил, что постепенно минимизируются требования, которые необходимы гражданам для получения соцуслуг, а Соцфонд все больше задач берет на себя.