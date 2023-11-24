0
0
65
НОВОСТИ

Глава СФР заявил, что сроки получения соцуслуг будут сокращаться

13:05 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сроки получения россиянами социальных услуг будут сокращаться, как и требования для их получения. Об этом заявил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

«Однозначная тенденция — что мы постоянно сокращаем сроки оказания госуслуг. В любой сфере, начиная от детских пособий и заканчивая пенсией», — сказал Чирков на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ в Совете Федерации. «Мы реализовали интересный проект — пенсия в автоматическом режиме. Когда пенсия может быть назначена человеку в режиме онлайн. Такого не было никогда раньше. <…> Поэтому, думаю, сроки будут с каждым годом сокращаться», — добавил председатель СФР.

Он также отметил, что постепенно минимизируются требования, которые необходимы гражданам для получения соцуслуг, а Соцфонд все больше задач берет на себя.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 24.11.2023
РФ может обратиться в международные суды из-за передачи Украине скифского золота — Швыдкой
0
44
13:20 24.11.2023
Сбежавший из Латвии экс-депутат Рижской думы попросил политическое убежище в РФ
0
75
12:32 24.11.2023
США и их союзники будут продолжать политику сдерживания Китая в АТР — начштаба ВМС
0
151
12:20 24.11.2023
ЮАР направит в Международный суд просьбу объявить Израиль государством апартеида
0
173
12:05 24.11.2023
ЕС попытается договориться с Орбаном не блокировать помощь Киеву на саммите — Politico
0
187
11:32 24.11.2023
Депутат Ткачев предложил Минтруду уравнять понятия «брак» и «семейный союз»
0
211
11:20 24.11.2023
Премьер Японии переехал в гостиницу по соображениям безопасности
0
230
11:05 24.11.2023
Киев начинает добровольную эвакуацию водителей с польско-украинской границы
0
241
11:00 24.11.2023
Все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира с РФ — Bloomberg
0
250
10:32 24.11.2023
В Крыму задержан россиянин, отправлявший на Украину компоненты военной авиатехники — ФСБ
0
265

Возврат к списку