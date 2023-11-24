Глава СФР заявил, что сроки получения соцуслуг будут сокращаться
13:05 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сроки получения россиянами социальных услуг будут сокращаться, как и требования для их получения. Об этом заявил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.
«Однозначная тенденция — что мы постоянно сокращаем сроки оказания госуслуг. В любой сфере, начиная от детских пособий и заканчивая пенсией», — сказал Чирков на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ в Совете Федерации. «Мы реализовали интересный проект — пенсия в автоматическом режиме. Когда пенсия может быть назначена человеку в режиме онлайн. Такого не было никогда раньше. <…> Поэтому, думаю, сроки будут с каждым годом сокращаться», — добавил председатель СФР.
Он также отметил, что постепенно минимизируются требования, которые необходимы гражданам для получения соцуслуг, а Соцфонд все больше задач берет на себя.
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