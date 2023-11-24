Сбежавший из Латвии экс-депутат Рижской думы попросил политическое убежище в РФ
13:20 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший депутат Рижской думы, общественный деятель Руслан Панкратов, сбежавший из Латвии в Россию из-за угрозы уголовного преследования, попросил в РФ политического убежища.
«После побега из Латвии в Россию я в соответствии с установленным порядком прошел фильтрацию со стороны российских спецслужб. После того как все процедуры были завершены, я подал документы для получения политического убежища. Сейчас жду оформления и надеюсь на решение этого вопроса в мою пользу», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.
Он также рассказал некоторые обстоятельства своего побега. «После того как я был обвинен в антигосударственной деятельности, сотрудники МВД Латвии отобрали и уничтожили мой паспорт и иные документы, удостоверяющие личность. Это означает, что я не мог бы никуда устроиться на работу и остался бы без средств к существованию. Я решил перебраться в Россию нелегально», — сказал он. В итоге его задержали российские пограничники.
Панкратов неоднократно выступал в Латвии в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку. Правоохранительные органы Латвии выдвинули в отношении него ряд обвинений: разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, преступления против человечества и оправдание геноцида. В августе 2022 года его арестовали, однако спустя пять месяцев отпустили под залог.
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