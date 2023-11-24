РФ может обратиться в международные суды из-за передачи Украине скифского золота — Швыдкой
13:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о передаче скифского золота Украине юридически не обосновано, Россия может обратиться в международные суды. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Нидерланды были очень политически мотивированы, это очевидно. Дело не в непрофессионализме судейского корпуса, а в том, что судьи живут в общественном климате, общественной обстановке. Конечно, та русофобия, тот антироссийский накал в СМИ, который существует в Нидерландах, не мог не повлиять на решение суда. Мы считаем, что это решение юридически не обосновано. Поэтому я не исключаю возможности обращения в международные суды. Хотя, как вы понимаете, в международных судах вряд ли мы найдем поддержку. Понятно, что нынешние международные суды политически ангажированы против России», — сказал собеседник агентства.
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