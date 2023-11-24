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НОВОСТИ

В Кремле с пониманием отреагировали на позицию Сербии по сближению с НАТО

14:00 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с пониманием относится к позиции Сербии по развитию отношений с НАТО — на Белград постоянно пытаются давить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента Сербии Александара Вучича о намерении развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом, но при сохранении военного нейтралитета.

«Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением», — констатировал Песков.

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