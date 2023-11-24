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Расширение НАТО будет приводить к ответным мерам РФ — Песков об идее «военного шенгена»

14:12 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа абстрагируется от принципа неделимости безопасности, расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности, то есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей», — указал представитель Кремля, комментируя заявления главы Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенанта Александера Зольфранка о необходимости создания «военного шенгена» НАТО.

«В данном случае хочу еще раз подчеркнуть, что именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе. Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас. И это не может не вызывать наших обеспокоенностей и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей безопасности», — добавил Песков.

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