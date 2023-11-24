РФ не отправила в Армению уже оплаченное оружие, ведутся переговоры — Пашинян

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона не отправила в Армению уже оплаченное оружие, ведутся переговоры по поиску решения проблемы. С таким утверждением выступил, отвечая на вопросы граждан, армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем, вариантов много, например сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму, РФ сама нуждается в вооружении. Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — отметил он.