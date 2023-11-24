Сбер применяет более 200 моделей искусственного интеллекта в работе с корпоративными клиентами

14:02

Сбер применяет более 200 моделей искусственного интеллекта (ИИ) в работе с корпоративными клиентами. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам в кулуарах конференции AI Journey.

По его словам, до конца 2023 года финансовый эффект банка от внедрения моделей ИИ в работу с бизнесом превысит 100 млрд руб. Искусственный интеллект используется в кредитовании, комплаенс, персональных предложениях клиентам, сервисных коммуникациях, оптимизации процессов, обработке голоса, предсказании темы обращения, моделях оттока, ценообразовании.

«Мы прогнозируем, что к концу 2023 года корпоративный портфель онлайн-кредитования Сбера, в котором применяются технологии искусственного интеллекта, превысит 1,2 трлн руб., – сказал Анатолий Попов. – Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными драйверами роста корпоративного портфеля онлайн-кредитования выступают розничная торговля, связь и телекоммуникации, а также нефтегазовая промышленность».

По его словам, новый вызов для онлайн-кредитования ― проектное финансирование застройщиков жилой недвижимости с автоматическим принятием решения, в котором применяются ML-модели и алгоритмы, что сокращает срок одобрения кредита минимум в пять раз. Сейчас технология проходит апробацию на небольшом пуле клиентов, уже есть первые одобренные и заключенные сделки, к концу года планируется масштабирование технологии, сообщий Анатолий Попов.

В Сбере для 83% отраслей корпоративного бизнеса кредитным специалистам доступен инструмент построения финансовых моделей клиентов с использованием ИИ, добавил топ-менеджер Сбербанка. Более 2000 финансовых моделей с применением ИИ участвуют в кредитном процессе.

«Сегодня более 80% выдач кредитов малому и микробизнесу, а также решений по краткосрочному кредитованию сегмента среднего и крупного бизнеса, реализуется онлайн с применением технологий искусственного интеллекта», – рассказал Анатолий Попов.

Он добавил, что Сбер развивает линейку кредитных онлайн-продуктов с применением ИИ. «Недавно мы провели первую в России сделку, где договор о предоставлении банковской гарантии был заменен смарт-контрактом на блокчейн платформе банка, – сообщил Анатолий Попов. – Клиент инициировал работу смарт-контракта транзакцией из своего электронного кошелька. Мы считаем, что это новый рынок услуг в области децентрализованных финансов, который изменит существующий порядок заключения и исполнения сделок: сделает их безопаснее, оперативнее и дешевле».