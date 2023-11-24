Более 1000 компаний среднего и крупного бизнеса проходят цифровую трансформацию со Сбером
14:08 24.11.2023
Сбер выводит на рынок собственную платформу анализа клиентских коммуникаций Voice AI, созданную на базе внутреннего продукта банка. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам в кулуарах конференции AI Journey.
При помощи искусственного интеллекта решение поможет бизнесу повышать качество коммуникации с клиентами, выявлять и устранять мошеннические схемы, повышать лояльность клиентов и предупреждать конфликтные ситуации, подчеркнулон. Модели будут анализировать разговоры, выявлять тренды, искать паттерны, классифицировать диалоги и строить отчеты.
Сейчас платформа поставляется в режиме on-premis, но уже в 2024 году планируется ее продажа как SaaS-решения даже для небольших компаний. Ее внедрением займется дочерняя компания банка Сбер Бизнес Софт.
Кроме того, по соовам Анатолия Попова, Сбер предлагает корпоративным клиентам решения в области предиктивной аналитики с использованием искусственного интеллекта и big data. СберАналитика разработала новый AI-модуль для прогнозирования потребительской выручки, который поможет бизнесу выбрать локацию для открытия новой торговой точки. На основании транзакционной активности в торговой среде и географических параметров определяются наиболее перспективные локации в городе. Точность модели прогнозирования товарооборота составляет 90%. При этом в 80% подобранных локаций заказчик достигает спрогнозированной эффективности.
В контактном центре Сбера для обслуживания юрлиц применяется комплекс моделей машинного обучения, которые обрабатывают текст диалога клиента и оператора, логи телефонной станции, данные из IVR, историю обращений, рассказал Анатолий Попов. По его словам, внедрение этих технологий позволило увеличить интегральный показатель качества обслуживания корпоративных клиентов (CSI) с 63% до 78,5% в течение 2023 года.
«С помощью искусственного интеллекта Сбер научился предсказывать выручку клиентов малого бизнеса на конец года, – сообщил также Анатолий Попов. – Модель машинного обучения анализирует прошлогоднюю отчетность предприятия, динамику оборотов, место и срок ведения бизнеса, вид деятельности. Этот прогноз позволяет лучше оценивать потенциал бизнеса, точнее рекомендовать пакеты услуг, правильно оценивать лимиты по кредитам».
Более 1000 компаний среднего и крупного бизнеса проходят цифровую трансформацию со Сбером, добавил Анатолий Попов. «По нашим данным, 90% корпоративных клиентов банка задумываются о цифровой трансформации, но только 30% понимают, с чего начинать, – отметил он. – Если смотреть отраслевую структуру, то 15% компаний, проходящих цифровую трансформацию со Сбером, заняты в сфере недвижимости, 11% ― в сфере в сфере розничной торговли и 9% ― в области пищевой промышленности. Приоритетными технологиями в проектах остаются искусственный интеллект, облачные решения, финтех и web 3.0. К 2026 году Сбер планирует нарастить число компаний-участников цифровой трансформации до 8000».
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