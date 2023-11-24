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Обещанная Германией система ПВО Patriot будет развернута на Украине зимой

15:00 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Германии будет развернута на Украине зимой. Об этом сообщил посол ФРГ на Украине Мартин Егер.

«Ситуация зимой может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил про нашу поддержку противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой тут будет развернута еще одна система Patriot из Германии», — сказал он в интервью агентству Укринформ.

Посол также отметил, что в Германии в настоящее время уже находятся четыре системы ПВО IRIS-T, позднее также планируется развернуть дополнительные.

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