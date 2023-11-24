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Премьер Ирландии сообщил об угрозе беспорядков в стране в ближайшие дни

15:12 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспорядки, подобные произошедшим в Дублине минувшей ночью, могут повториться в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

«Полиция исходит из предположения, что эти события могут повториться в выходные дни и в будущем, — сказал он на пресс-конференции в ирландской столице. — Мы примем новые законы в ближайшие недели, чтобы полиция могла эффективнее использовать данные камер видеонаблюдения, которые они собрали вчера. Мы также обновим наше законодательство по борьбе с призывами к ненависти».

По словам премьера, организаторы протестных акций координируют свою деятельность в социальных сетях. В связи с этим власти намерены ужесточить ответственность за призывы к насилию в онлайн-среде.

В четверг мужчина в возрасте около 50 лет совершил нападение с ножом на трех малолетних детей и женщину рядом с католической школой в центре Дублина. По информации Ирландской телерадиовещательной компании (RTE), нападавший приехал в страну около 20 лет назад, он обладает гражданством республики.

Ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь пятилетней девочки, в то время как полученные женщиной увечья также оцениваются как серьезные. Ранения пятилетнего мальчика и шестилетней девочки носят менее тяжелый характер. Мальчика уже выписали из больницы.

Сам нападавший получил серьезные травмы.

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