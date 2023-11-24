Служебным собакам в польской армии присвоят воинские звания
15:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служебные собаки в польских вооруженных силах будут получать воинские звания. Об этом сообщается на сайте польского Генштаба.
«Солдаты для признания роли К-9 (военной кинологической службы — прим. ТАСС) в боевых операциях польской армии выступили с предложением присвоения им (собакам — прим. ТАСС) воинских званий. Глава Генерального штаба польской армии намерен положительно ответить на это предложение», — говорится в сообщении.
Сообщается, что предположительно будут введены два звания: «пес-рядовой» и «пес-сержант». Право на присвоение служебным собакам воинских званий получат командиры подразделений, к которым приписаны эти животные.
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