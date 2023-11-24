Путин поручил существенно нарастить мощности российских суперкомпьютеров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощности российских суперкомпьютеров нужно увеличить во много раз, это важно для развития генеративного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее чем на порядок», — сказал глава государства, подчеркнув, что это «критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта».