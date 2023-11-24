Высокоточным оружием и БПЛА поражены пункты размещения «Азова» и Иностранного легиона
16:12 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и БПЛА с 18 по 24 ноября, поразив в числе прочего пункты размещения нацформирований «Азов» (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ) и Иностранного легиона, сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 18-го по 24-е ноября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований „Азов“, а также Иностранного легиона. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в военном ведомстве.
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