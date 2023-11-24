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Польша продолжит требовать от Германии и России возврата культурных ценностей — Моравецкий

16:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша намерена и дальше требовать возврата перемещенных в результате Второй мировой войны культурных ценностей от Германии и России. Об этом заявил на пресс-конференции получивший мандат на формирование кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы хотим продолжить нашу программу возвращения культурных ценностей, украденных у поляков главным образом немцами, но также и россиянами во время и после Второй мировой войны», — цитирует Моравецкого агентство РАР.

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