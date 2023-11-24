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Рабочая группа по вопросам строительства фортификаций создана при Минобороны Украины

17:00 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений, создана при Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При Минобороны создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать проблемные вопросы строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений и своевременно реагировать на них», — говорится в сообщении на сайте министерства. Ее сопредседателями станут глава Минобороны Рустем Умеров и вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новая группа, пояснили в ведомстве, будет работать круглосуточно по принципу оперативного штаба. Она будет наделена консультативно-совещательными функциями и станет координировать усилия органов военного управления, а также центральных и местных властей по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

В Минобороны добавили, что планируется определить зоны ответственности по строительству военных инженерно-технических сооружений. На первой линии обороны за это будут отвечать военные подразделения, на второй и третьей — Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины через привлечение частных подрядных организаций.

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