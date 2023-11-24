Армения готова обменять пленных азербайджанцев на армянских по принципу «всех на всех»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянская сторона готова обменять находящих у нее азербайджанцев на военнопленных армян по принципу «всех на всех». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности обмена арестованных в Азербайджане лидеров Карабаха.

«К сожалению, что этот чисто гуманитарный вопрос политизируется. Мы готовы быть в этом вопросе быть максимально гибкими, чтобы вернуть наших военнопленных. Мы готовы осужденных в Армении азербайджанцев обменять на наших военнопленных по принципу всех на всех», — сказал Пашинян в ходе ответов на вопросы граждан.

Он также добавил, что, помимо переговоров, ради разрешения ситуации ведется работа с международными юридическими организациями.