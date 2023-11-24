Армения готова обменять пленных азербайджанцев на армянских по принципу «всех на всех»
17:12 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армянская сторона готова обменять находящих у нее азербайджанцев на военнопленных армян по принципу «всех на всех». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности обмена арестованных в Азербайджане лидеров Карабаха.
«К сожалению, что этот чисто гуманитарный вопрос политизируется. Мы готовы быть в этом вопросе быть максимально гибкими, чтобы вернуть наших военнопленных. Мы готовы осужденных в Армении азербайджанцев обменять на наших военнопленных по принципу всех на всех», — сказал Пашинян в ходе ответов на вопросы граждан.
Он также добавил, что, помимо переговоров, ради разрешения ситуации ведется работа с международными юридическими организациями.
НОВОСТИ
- 18:00 24.11.2023
- В школах РФ введут обязательные часы по региональной истории — Мединский
- 17:32 24.11.2023
- Монополия западных платформ в сфере ИИ в России опасна и недопустима — Путин
- 17:00 24.11.2023
- Рабочая группа по вопросам строительства фортификаций создана при Минобороны Украины
- 16:32 24.11.2023
- Польша продолжит требовать от Германии и России возврата культурных ценностей — Моравецкий
- 16:12 24.11.2023
- Высокоточным оружием и БПЛА поражены пункты размещения «Азова» и Иностранного легиона
- 16:00 24.11.2023
- Путин поручил существенно нарастить мощности российских суперкомпьютеров
- 15:32 24.11.2023
- Служебным собакам в польской армии присвоят воинские звания
- 15:12 24.11.2023
- Премьер Ирландии сообщил об угрозе беспорядков в стране в ближайшие дни
- 15:00 24.11.2023
- Обещанная Германией система ПВО Patriot будет развернута на Украине зимой
- 14:32 24.11.2023
- РФ не отправила в Армению уже оплаченное оружие, ведутся переговоры — Пашинян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать