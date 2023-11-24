Монополия западных платформ в сфере ИИ в России опасна и недопустима — Путин
17:32 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Монопольное доминирование в России разработанных на Западе технологических систем недопустимо и даже опасно, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту. По его словам, необходимо привлечение российских специалистов, в том числе в гуманитарной сфере, для разработки надежных и безопасных технологий в отрасли.
«Монопольное доминирование подобных (западных — прим. ТАСС) чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо», — заявил Путин и подчеркнул: «Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта».
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