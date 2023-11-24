В школах РФ введут обязательные часы по региональной истории — Мединский

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часы по региональной истории будут добавлены в школьный курс в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский на встрече с учителями истории в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.

«Есть единый предмет история, в рамках которого [изучается] история России, всеобщая история. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла», — отметил он.