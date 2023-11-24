США и ФРГ хотят вынудить Украину к переговорам с РФ — Bild

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

«Германо-американский план — поставлять Киеву именно то оружие и именно в тех количествах, которое позволило бы украинской армии удержать нынешний фронт, но была бы неспособна отвоевать завоеванные территории», — отметило издание. Источник сообщил газете, что «Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может». «Без требования извне. Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры», — сказал инсайдер.

Bild также сообщила, что, по ее информации, у Вашингтона и Берлина есть и план «Б». «Чего Берлин и Вашингтон хотят как альтернативы переговоров, это замороженный конфликт без соглашения между его сторонами», — заявил источник в правительственных кругах ФРГ.