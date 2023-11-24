Бенефициары передачи активов ушедших из России компаний попадут под санкции ЕС — Politico
20:40 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС) намерен включить в 12-й пакет санкций российских бенефициаров передачи активов европейских компаний, ушедших из России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на имеющий в ее распоряжении документ.
Согласно документу, который обсуждался послами ЕС, новые санкции Евросоюза могут быть нацелены на людей или организации, «извлекающие выгоду» от передачи активов европейских компаний, которые ушли из России.
Подготовленный Еврокомиссией проект 12-го пакета санкций ЕС против России был на прошлой неделе передан на согласование странам Евросоюза. Брюссель рассчитывает ввести его в действие до конца года.
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