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Песков назвал чушью публикации о «планах» прорыть тоннель под Крымским мостом

21:20 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел абсурдной публикацию The Washington Post о том, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал он, отвечая на соответствующую просьбу журналистов.

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