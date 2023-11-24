На Ближнем Востоке считают, что США воюют руками Израиля — WP

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея о том, что палестино-израильский конфликт — это «американская война», поскольку США активно поддерживают Израиль, а военные еврейского государства ведут бои, становится все более популярной на Ближнем Востоке. Такое мнение высказывается в материале газеты The Washington Post.

«На Ближнем Востоке преобладает мнение, что, хотя Израиль ведет боевые действия, это американская война. Без дипломатической помощи США и поставок высокотехнологичных вооружений со стороны США <…> Израиль не смог бы начать масштабную операцию в Газе по уничтожению [радикального палестинского движения] ХАМАС», — пишет издание.

Оно отмечает, что в Ближневосточном регионе распространяется идея о том, что это «американская война». «Прежде чем направлять дипломатов для поисков политического решения конфликта, они (американцы — прим. ТАСС) послали свои военные корабли и вооружения, угрожая ответом», — сказал изданию аналитик из Бейрута Мохаммед Обеид, отметив, что следовало бы сначала использовать дипломатические средства для урегулирования ситуации и только затем военные. По его мнению, Соединенные Штаты стали полноправной стороной палестино-израильского обострения.

«Где же американские ценности, о которых администрация [президента США Джо] Байдена говорит с тех пор, как пришла к власти?» — указала исследователь Египетского центра стратегических исследований Маха Аллам в комментарии изданию. Она подчеркнула, что «у американцев было много возможностей» поменять свой курс, однако Вашингтон ими не воспользовался. Таким образом, отмечает издание, Соединенные Штаты снизили свою «высокую моральную планку», которую демонстрировали после начала Россией операции на Украине. Теперь же «лекции Байдена в адрес РФ о защите гражданского населения сопоставляются с его весьма сдержанными заявлениями об ударах Израиля по школам и больницам в Газе».