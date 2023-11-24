Владимир Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку
21:12 24.11.2023
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, проходящую в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Главе государства рассказали о достижениях искусственного интеллекта в различных сферах.
У одного из стендов Владимир Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. Вскоре была готова история про приключения Деда Мороза и Снегурочки.
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