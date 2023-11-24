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НОВОСТИ

Владимир Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку

21:12 24.11.2023

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, проходящую в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Главе государства рассказали о достижениях искусственного интеллекта в различных сферах.

У одного из стендов Владимир Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. Вскоре была готова история про приключения Деда Мороза и Снегурочки.

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