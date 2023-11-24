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Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов включен в реестр иноагентов

22:40 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России добавил в реестр иноагентов бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова, сообщается на сайте ведомства.

«Касьянов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом Антивоенного комитета России — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

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