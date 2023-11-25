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НОВОСТИ

Около 70 тыс россиян в этом году заявили о наличии гражданства или ВНЖ в других странах

09:00 25.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 68 тыс. россиян получили за девять месяцев текущего года гражданство или вид на жительство других государств, что в два раза больше, чем годом ранее. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства, чаще всего россияне получали гражданства Израиля, Турции и еще 10 государств.

«Согласно сведениям ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ за 9 месяцев 2023 года подано порядка 68 тыс. уведомлений о наличии у них иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве», — сказал собеседник агентства, отметив, что это в два раза больше, чем в январе–сентябре прошлого года.

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