Около 70 тыс россиян в этом году заявили о наличии гражданства или ВНЖ в других странах
09:00 25.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Согласно сведениям ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ за 9 месяцев 2023 года подано порядка 68 тыс. уведомлений о наличии у них иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве», — сказал собеседник агентства, отметив, что это в два раза больше, чем в январе–сентябре прошлого года.
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