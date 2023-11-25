Израиль получил от ХАМАС список второй партии заложников для возвращения

09:26 Источник: Интерфакс

Движение ХАМАС передало Израилю список второй группы из захваченных 7 октября заложников, которые в соответствии с достигнутым соглашением должны быть освобождены в субботу, сообщают израильские СМИ.

В список вошли 13 человек, из них восемь детей. Как ожидается, они будут освобождены до 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Израиль надеется, что ХАМАС помимо 50 человек, которые в соответствии с условиями сделки должны быть освобождены течение четырехдневного перемирия, освободит еще 30-20 детей и женщин, сообщают СМИ со ссылками на свои источники.