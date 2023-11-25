Израиль получил от ХАМАС список второй партии заложников для возвращения
09:26 25.11.2023 Источник: Интерфакс
В список вошли 13 человек, из них восемь детей. Как ожидается, они будут освобождены до 16:00 по местному времени (17:00 мск).
Израиль надеется, что ХАМАС помимо 50 человек, которые в соответствии с условиями сделки должны быть освобождены течение четырехдневного перемирия, освободит еще 30-20 детей и женщин, сообщают СМИ со ссылками на свои источники.
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