Авиакомпании РФ получат 25 млрд руб субсидий на перелеты по стране

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

25 млрд рублей выделят в 2024 году на субсидирование российских авиакомпаний за полеты по РФ, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», — сказал Савельев, говоря о субсидиях для российских авиакомпаний за выполненные полеты по России. Он добавил, что авиакомпании чувствуют себя «уверенно».