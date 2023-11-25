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НОВОСТИ

Авиакомпании РФ получат 25 млрд руб субсидий на перелеты по стране

11:25 25.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

25 млрд рублей выделят в 2024 году на субсидирование российских авиакомпаний за полеты по РФ, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», — сказал Савельев, говоря о субсидиях для российских авиакомпаний за выполненные полеты по России. Он добавил, что авиакомпании чувствуют себя «уверенно».

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