Глава Минтранса рассказал, сколько самолетов потеряла Россия из-за санкций

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские авиакомпании «потеряли» 76 самолетов из-за введенных санкций. Об этом журналистам заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Нас неожиданно застали врасплох, когда хотели забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были либо на технических стоянках, либо какие-то рейсы собирались выполнить, просто арестовали».Савельев напомнил, что сейчас в России используются 1 167 пассажирских самолетов.